La decisione di Heidi Baci di abbandonare il Grande Fratello ha destato non poco scalpore tra gli attuali concorrenti del reality. C’è chi come Massimiliano Varrese è rimasto particolarmente colpito, tanto da pensare di lasciare anche lui il programma. E chi, come Giselda Torres, ci ha scherzato su, mostrando non molta empatia.

Giselda fa una battuta su Heidi Baci

La montagna, forse, non aiuta tanto in fatto di solidarietà femminile. O almeno non sarebbe accaduto questo con la Torresan, la quale ha ironizzato sull’uscita di scena di Heidi lanciando una frecciatina all’ex inquilina.

Nella serata di ieri i concorrenti stavano chiacchierando in Casa quando rivolgendosi a Massimiliano Varrese, Giselda si è lasciata andare ad una frecciatina su Heidi ridendo a crepapelle:

Massimiliano, domani arriva mia mamma e mi dice ‘Vieni a casa con me.

Angelica l’ha prontamente frenata: “Che scema!”. L’attore, invece, ha fatto finta di niente ed ha preferito non commentare.