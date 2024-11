Notti segrete, videochiamate e un doppio gioco: Giovanni De Rosa sgancia la bomba su Federica Petagna

In un’esclusiva intervista rilasciata a Novella2000.it, Giovanni De Rosa, ex tentatore di Temptation Island, ha svelato la sua versione sulla frequentazione con Federica Petagna, attualmente concorrente del Grande Fratello. Dopo che Stefano Tediosi, anche lui legato sentimentalmente a Federica, ha nominato Giovanni durante la diretta del GF, la gieffina ha cercato di minimizzare il tutto parlando di “semplice amicizia”. Tuttavia, Giovanni ha dichiarato di aver vissuto una relazione ben più intensa con Federica, sostenendo che la giovane abbia mantenuto contemporaneamente due rapporti con lui e con Stefano.

Anche Giovanni sbugiarda Federica: “Ci siamo baciati, ho dei testimoni”

La frequentazione tra Giovanni e Federica è iniziata poco dopo la fine di Temptation Island. Inizialmente, i due si sentivano tramite un gruppo WhatsApp, per poi passare a conversazioni private. Giovanni racconta che l’interesse reciproco è cresciuto fino a quando Federica gli ha chiesto di raggiungerla a Napoli, cosa che lui ha fatto, vivendo con lei una serata speciale: “Ci siamo dati il primo bacio in discoteca, con gli amici presenti come testimoni”, ha rivelato Giovanni, confermando poi di aver trascorso anche una giornata a Procida insieme, con altri momenti di intimità.

L’incertezza di Federica e il coinvolgimento di Stefano Tediosi

Nonostante l’intensità del loro legame, Giovanni ha presto percepito una certa ambiguità nei comportamenti di Federica. Dopo tre giorni trascorsi insieme, la ragazza gli ha confessato di essere “confusa”, rivelando di voler sentire anche Stefano.

Giovanni racconta di averle lasciato spazio per chiarirsi le idee, ma di essere stato sorpreso quando lei stessa ha ripreso i contatti: “Mi ha detto che non poteva fare a meno di sentirmi, ma non in modo amichevole come afferma ora”.

La scoperta della doppia relazione e la delusione di Giovanni

A far traboccare il vaso è stata la scoperta, da parte di Giovanni, che Federica frequentava entrambi i ragazzi senza mai essere del tutto sincera. Nonostante gli avesse assicurato che con Stefano i rapporti si fossero interrotti, lui ha scoperto il contrario: “Portava avanti due frequentazioni, anche se a me diceva che non lo sentiva. Mi diceva che lo sentiva, ma che non si erano visti. Ho aspettato e rispettato, ma quando ho scoperto che mi mentiva, ho deciso di parlare”, ha confessato l’ex tentatore, rivelando di aver mantenuto il silenzio per proteggere la reputazione di Federica.

L’incontro con Stefano e il confronto a tre giorni dall’ingresso al GF

Dopo alcune segnalazioni anonime, è stato lo stesso Stefano a contattare Giovanni per chiedergli spiegazioni. I due si sono confrontati solo pochi giorni prima che Stefano entrasse nella Casa del Grande Fratello, e hanno scoperto di essere stati entrambi coinvolti sentimentalmente con Federica nello stesso periodo. “Non riuscivamo a capacitarci di come riuscisse a gestire due relazioni in contemporanea”, ha raccontato Giovanni, ammettendo di essere stato molto deluso.

“Se il Grande Fratello mi chiamasse, accetterei l’incontro”

Alla domanda su un possibile chiarimento tra Federica e Stefano, Giovanni ha risposto: “Sarà Stefano a scegliere se fidarsi o meno”. Infine, ha dichiarato che se il Grande Fratello lo invitasse per un confronto diretto, sarebbe disponibile a partecipare. Tuttavia, i sentimenti per Federica sono ormai svaniti: “Pensavo fosse una ragazza sincera e leale, ma non è stato così”.

La reazione di Federica Petagna a queste accuse scottanti non è ancora arrivata, ma non mancheranno ulteriori sviluppi nella Casa del Grande Fratello.