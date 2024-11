Giovanni Pernice scoppia a Ballando con le Stelle: cosa ha fatto dietro le quinte, parla Selvaggia Lucarelli

Nervi a fior di pelle nello studio di Ballando con le Stelle. Durante la puntata del 10 novembre, un’accesa lite tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto ha scosso pubblico e giuria. Dopo la performance di Bianca Guaccero e Pernice, apprezzata da molti, è stato proprio il giudice Mariotto a sollevare la polemica definendo l’esibizione “noiosa e vecchia”.

Giovanni Pernice sbotta nel dietro le quinte

La tensione è salita quando Mariotto ha dichiarato: “Giovanni Pernice è venuto da Londra per portarci questi paso doble vecchi come il cucco?”. La critica ha provocato l’immediato disappunto di Carolyn Smith, che ha difeso l’esibizione definendola “tecnicamente impeccabile”. Pernice, visibilmente scosso, ha replicato con fermezza: “Giudica, ma non offendere. Forse il rispetto non sai cos’è”.

Nonostante il tentativo di stemperare il clima, il ballerino ha lasciato lo studio furioso. Selvaggia Lucarelli, durante il giudizio per l’esibizione successiva, ha riferito che Pernice è uscito gettando il gilet a terra e urlando, lasciando Bianca Guaccero da sola davanti alle telecamere.