Giovanni Pernice e Sara Di Vaira, “duello” infuocato con Mariotto: “Porta rispetto”, “Disgustoso” – VIDEO

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2024 ha sorpreso il pubblico non solo per le performance di danza, ma per le tensioni accese tra alcuni volti noti del programma. Al centro del dibattito ci sono stati Guillermo Mariotto, Sara Di Vaira, e Giovanni Pernice, coinvolti in discussioni animate che hanno alimentato il dibattito sui social.

Ballando con le Stelle, Mariotto shock: scontro con Pernice e Di Vaira

Le prime scintille sono scaturite da un commento di Mariotto verso Carlo Aloia, partner di Sonia Bruganelli. Sara Di Vaira, ex insegnante di danza nel programma, ha contestato l’uso del termine “ragazzo” per Aloia, sostenendo che in un contesto professionale sia più rispettoso usare il suo nome.

Di Vaira ha affermato: “Dire ‘ragazzo’ non è appropriato. Siamo in un contesto professionale e dopo sette puntate è fondamentale mostrare rispetto”. Mariotto, però, ha risposto in tono provocatorio: “Dico ‘ragazzo’ perché è giovane e bello”.

Il botta e risposta ha intensificato la tensione in studio, con Di Vaira che ha ribadito l’importanza di un rispetto reciproco tra giurati e maestri di ballo. La scena ha scatenato commenti sui social, dove molti spettatori hanno manifestato il loro supporto a Di Vaira, apprezzando il richiamo al rispetto in un ambiente competitivo.

Giovanni Pernice contro Mariotto

Anche Giovanni Pernice, maestro di ballo, è entrato nel dibattito, reagendo alle critiche di Mariotto sul suo paso doble. Il giudice aveva definito l’esibizione “vecchia e noiosa“, suscitando l’immediata replica di Pernice: “Giudica senza offendere. Non sai cosa ho fatto io nel passato e fare un’affermazione del genere è disgustoso”.

Le parole di Pernice hanno fatto discutere tra il pubblico, evidenziando come la passione e l’impegno di ogni maestro vadano rispettati. Gli spettatori hanno percepito lo scontro come una vera e propria lezione di etica professionale, portando alla luce l’importanza di un confronto rispettoso anche in un contesto di competizione.

L’episodio ha scatenato un acceso dibattito sui social, dividendo il pubblico in due fazioni: da una parte, i sostenitori di Mariotto, che vedono nelle sue parole un tono scherzoso; dall’altra, i fan di Di Vaira e Pernice, che hanno apprezzato il loro richiamo al rispetto e alla professionalità.