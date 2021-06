Giovanni Ciacci ha detto addio alla TV (o forse no…). Proprio quando Tommaso Zorzi lo “implorava” (ironicamente) di ripensarci, pare che l’esperto di moda ci abbia veramente riflettuto facendo un provino per il Grande Fratello Vip.

L’annuncio choc più veloce della storia!

Davide Maggio prosegue:

Giovanni Ciacci vuole talmente sparire dalla TV che ha appena fatto il provino per il GF Vip. Ebbene sì, DavideMaggio.it è in grado di rivelarvi che pochi giorni fa Ciacci è stato provinato a Cinecittà per essere uno dei “vipponi” del prossimo GF Vip, in onda in autunno su Canale 5 sempre con Alfonso Signorini alla conduzione.