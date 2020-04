Giovanni Ciacci in questo periodo è particolarmente pungente. Proprio pochi giorni fa, intervistato dal settimanale Nuovo ha reputato “inutile” la vittoria di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip (cliccare per credere). Nel frattempo, l’esperto di stile sogna di potere entrare nella casa. Intervistato da DiLei, si è lasciato andare a numerose dichiarazioni.

Raccontiamo storie vip sempre con ironia, leggerezza e gioia per permettere alle persone di evadere da questa situazione difficile. Stiamo preparando una puntata pazzesca su Patrick Dempsey, in occasione della serie Diavoli, tratta dal romanzo di Guido Maria Brera dove sveleremo molte curiosità. Una puntata ad esempio è dedicata alle Veline. Adesso, come è noto, la Corvaglia e la Canalis non si parlano più… Sveleremo al pubblico perché.

Si tratta di fake news. C’è un comunicato ufficiale che smentisce queste false indiscrezioni. Vite da copertina continua ad andare in onda. Abbiamo cominciato a registrare il 14 aprile e andiamo in onda ancora per 50 puntate, quindi fino a fine giugno.

Sì, a me piacciono i reality. L’unico che non farei è Pechino Express, perché detesto camminare. E poi so che Costantino Della Gherardesca non mi vuole. In più non guardo più i programmi di Rai 2 (chiara frecciatina a Detto Fatto?).

Il GF Vip? Cosa penso di Clizia Incorvaia? È una ragazza molto colta che vuole arrivare. È una ragazza che ha sofferto molto, mi riferisco alla storia con Francesco Sarcina, sulla quale non è stato ancora detto tutto. L’ho conosciuta l’estate scorsa in un resort in Sicilia dove eravamo per lavoro e posso dirti che è una mamma molto premurosa. Se poi mi chiedi se la storia con Ciavarro durerà… Chi può dirlo, gli amori da reality a volte durano, altre non arrivano fino a ferragosto. Se posso dare un consiglio a Clizia che frequenterà Paolo, le dico di frequentare molto la mamma di Paolo, Eleonora Giorgi, che è una donna straordinaria e una grande diva del cinema.