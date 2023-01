Giovanni e Adele dopo C’è posta per te: figlio perdona la madre? “Non provo niente per lei”, il colpo di scena

La storia di Adele e Giovanni è stata raccontata nel corso della seconda puntata di C’è posta per te, andata in onda nella prima serata di sabato 14 gennaio su Canale 5. E’ la storia di una madre che, dopo aver lasciato il marito maschilista non ha più avuto contatti con il figlio Giovanni, che non le perdona il fatto di aver interrotto il matrimonio con il padre.

Adele e Giovanni, la storia a C’è posta per te

Adele, ad un certo punto della sua vita, ha deciso di chiudere con il marito. Il suo atteggiamento maschilista non le permettere di vivere una vita normale:

I miei figli restano con me e il mio ex se ne va di casa. Dopo poco, lui rientra e davanti ai figli mi dice con tono sprezzante che è pronto a tornare con me. Rifiuto e lui se ne va. Dopo qualche tempo, mio figlio mi dice che vuole andare a fare un weekend col padre e poi scopro che ha portato via tutte le sue cose.

Quel figlio è Giovanni, il destinatario della busta a C’è posta per te e che da tre anni ha deciso di andare via dalla madre. Il ragazzo crede che il matrimonio tra la madre ed il padre sia terminato per questioni economiche:

Diciamo che gli mancavano le cose materiali a mia mamma, per questo si sono lasciati. Io non parlo più con mia nonna per colpa di mamma perché ha detto solo notizie brutte in giro.

E poi pronuncia l’inaspettata frase, dettata certamente dalla rabbia del momento: “Io non provo niente per mia madre”, per poi chiudere la busta.

Cosa è successo dopo

Ma cosa è successo dopo la registrazione di C’è posta per te? Esattamente come avvenuto per la precedente storia, anche in quella di Adele e Giovanni, madre e figlio, c’è stato un inatteso colpo di scena anticipato proprio dal profilo social della trasmissione:

Dopo qualche tempo dalla registrazione mamma e figlio si sono ritrovati. Ecco quali sono state le parole di mamma Adele: Il momento più bello è tra le tue braccia… Il mio piccolo grande uomo… Con te la mia vita si è completata… Sono strafelice.

E quelle del figlio Giovanni:

Dopo tanto tempo ho ritrovato il coraggio di avvicinarmi di nuovo alla mia mamma.