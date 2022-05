Per quale motivo i giornalisti presenti alla finale di Amici 21 sono stati così “clementi” con gli allievi della scuola più talentuosa d’Italia? Massimo Galanto (presente in collegamento insieme agli altri colleghi), ha svelato il motivo nel podcast di TVBlog.

Funziona che la produzione di Amici invita il giornalista che fa parte della stampa e gli viene esplicitato che la finale di Amici viene vista come una sorta di festa. L’invito che viene proprio esplicitato – e quindi non è implicito – è di evitare di rovinare la festa. Tradotto significa: se hai un commento positivo da fare su uno dei concorrenti alzi la manina e lo esprimi liberamente.

Il giornalista prosegue:

Se invece devi venire alla finale di Amici per dire ‘tu non sei capace, tu sei peggio, tu sei ancora peggio…’ allora forse è meglio di no. Mi sembra una richiesta assolutamente lecita. Non è che all’Eurovision sono tutte pippe e ad Amici tutti dei talenti cristallini. E’ il gioco della parte ed è la consapevolezza che facciamo parte di un programma televisivo che ha delle regole e se si vogliono rispettare si può partecipare, altrimenti si può restare a casa.