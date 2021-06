Riccardo Bocca, giornalista di Tpi e vice direttore di SkyTG24, ha pubblicato una videolettera particolarmente dura indirizzata a Barbara d’Urso, affondando i suoi programmi in TV.

Il giornalista prosegue:

Prima furoreggiava con l’appuntamento serale di Live – Non è la D’Urso, dopodiché il suo editore ha deciso di toglierle microfono e telecamere. Stesso esito che le cronache specializzate danno adesso per scontato per Domenica Live, traumatizzata dalla concorrenza di Raiuno dell’acchiappa-share Mara Venier.

Succede. Può capitare a chi per mestiere naviga in tv di affondare con la propria corazzata. E però, cara D’Urso, questa volta non è come tante altre volte: perché lei è il personaggio simbolo di un modo amaramente specifico di stare in video, ovvero quello che viene catalogato come “super-trash.