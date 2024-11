Giornalista sgancia bomba su De Martino-Marcuzzi: “Vi svelo cosa ho visto all’Isola!”

Nelle ultime ore, il presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, risalente agli anni in cui lei conduceva L’Isola dei Famosi e lui ne era inviato, è tornato al centro dell’attenzione mediatica. L’argomento è stato riacceso da un’intervista di De Martino al Corriere della Sera, dove, interrogato sulla vicenda, ha risposto in modo elusivo: “Ogni mese ce n’è una nuova… Mi piace frequentare persone più grandi di me, ma seguendo questo schema dovrei uscire con ottantenni!”. Una frase che, pur non confermando né negando, ha alimentato ulteriori speculazioni.

Flirt De Martino e Marcuzzi: parla un giornalista

Il gossip aveva già preso piede nel 2023, quando Belen Rodriguez, ex compagna di De Martino, aveva confermato il flirt in un commento su Instagram, trasformando il rumor in una sorta di “pistola fumante” per il pubblico. Le dichiarazioni di Belen hanno complicato le smentite dei due protagonisti, che da quel momento hanno preferito adottare una strategia comunicativa più ambigua, senza negare apertamente le voci.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, ospite del suo show su Studio 100, ha recentemente aggiunto nuovi dettagli. Parpiglia, che ai tempi lavorava come autore de L’Isola dei Famosi, ha raccontato: “Ai tempi lei conduceva e lui era inviato, già si stuzzicavano. Io ero nell’ambiente e non mi sono stupito quando la notizia è diventata pubblica”.

Ha inoltre ricordato un episodio in cui la Marcuzzi si sarebbe arrabbiata con lui per aver riportato la vicenda su Chi Magazine, ma ha sottolineato che, mancando prove fotografiche o “paparazzate compromettenti”, i due hanno avuto gioco facile a definire il tutto una fake news.

Una strategia di silenzio ambiguo

Da allora, sia De Martino che Marcuzzi hanno evitato smentite secche, preferendo risposte vaghe o ironiche, come dimostrato nell’ultima intervista di Stefano. Questo atteggiamento ha lasciato il pubblico diviso tra chi crede nella veridicità dei rumor e chi li considera pura speculazione.

Il presunto flirt rimane avvolto nel mistero, alimentato da dichiarazioni ambigue e testimonianze di persone vicine all’ambiente televisivo. Una cosa è certa: il gossip attorno ai due protagonisti continua a far discutere e, con ogni probabilità, non si placherà a breve.