Giorgio Manetti rompe il silenzio su GF VIP e Isola

A distanza di molti anni dall’uscita di scena da Uomini e Donne, Giorgio Manetti continua a essere un personaggio di cui si parla. La sua storia televisiva, in particolare quella legata a Gemma Galgani, è rimasta impressa nel pubblico e ancora oggi suscita interesse. In una recente intervista, l’ex cavaliere ha raccontato alcuni retroscena legati a opportunità televisive importanti che gli sono state proposte dopo l’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, soffermandosi in particolare su un incontro con Alfonso Signorini e su un presunto stop ricevuto per L’Isola dei Famosi.

Intervenuto a Casa Lollo, format condotto da Lorenzo Pugnaloni, Manetti è tornato con la memoria al febbraio del 2020, periodo in cui fu contattato per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. L’incontro con Alfonso Signorini avvenne a Roma, in un hotel, e fu organizzato con l’obiettivo di convincerlo a prendere parte al reality.

“Sono andato molto vicino alla trattativa per fare il Grande Fratello Vip. Fui invitato dalla redazione di Uomini e Donne a fare un incontro con Alfonso Signorini. Questi fatti risalgono circa a cinque anni fa. Era per l’edizione alla quale ha preso parte anche Sossio Aruta. Io parlai prima con Signorini e poi lo incontrai in un hotel, ricordo che arrivai e lui stava suonando il piano. Con me Alfonso fu estremamente gentile, educato, molto disponibile e io non ho proprio nulla da dire contro di lui, perché si dimostrò un vero signore. Lui fu davvero professionale, mi accompagnò a vedere la casa a parlare con la produzione. Io gli dissi che ci dovevo pensare che la notte porta consiglio, volevo tornare a casa mia per pensarci meglio”.

Dopo aver valutato con calma la proposta, Manetti ha deciso di non accettare l’invito. Una scelta dettata più dal tipo di programma che da altro, come ha spiegato lui stesso durante l’intervista.

“Gli promisi che la mattina seguente lo avrei aggiornato, perché non ero tanto convinto di partecipare al Grande Fratello Vip, perché non è un programma che mi piace, lo guardo poco. La mattina dopo gli mandai un messaggio dove c’era scritto, ‘grazie mille per il tuo invito, ma questo show non fa per me’. Lui mi disse, ‘va bene, capisco, grazie’. Però ripeto che è sempre stato professionale e questo è l’approccio che abbiamo avuto. Subito dopo chiamarono Sossio e presero lui al mio posto, ma non mi pare sia stata una grande edizione, anche per colpa del periodo che l’Italia stava affrontando“.

Diversa, invece, la situazione legata a L’Isola dei Famosi. In questo caso, Manetti ha raccontato di aver manifestato più volte il proprio interesse a partecipare, ricevendo inizialmente riscontri positivi. Tuttavia, qualcosa si sarebbe bloccato improvvisamente ai livelli più alti della produzione.

“Avrei fatto molto volentieri L’Isola dei Famosi e questo lo feci presente anche alla redazione di Uomini e Donne quando ero ancora nel programma. Non so bene cosa successe, ma per ben due volte, due agenzie mi hanno proposto per L’Isola e lo staff era entusiasta, anche la conduttrice dell’epoca. Poi però quando la decisione è passata ai vertici alti c’è stato un blocco nei miei confronti e anche verso altri. Però non ti saprei dire da dove viene questo blocco per me. Quella de L’Isola dei Famosi è una cosa che potrei fare ancora, però mi è rimasto il pensiero di quel blocco contro di me”.

Un retroscena che lascia aperti molti interrogativi e che, a quanto pare, rappresenta ancora oggi un punto irrisolto nel percorso televisivo di Giorgio Manetti.