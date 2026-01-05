Giorgia Soleri, nuova fiamma dopo Damiano (FOTO)

Giorgia Soleri è nuovamente fidanzata? Chi sarebbe lui..

Giorgia Soleri, nuovo capitolo sentimentale: spunta un presunto fidanzato dopo le nozze annunciate di Damiano David

Giorgia Soleri sembrerebbe aver voltato pagina anche dal punto di vista sentimentale. A distanza di due anni dalla fine della relazione con Damiano David, l’attivista e influencer avrebbe ritrovato l’amore accanto a un nuovo compagno. L’indiscrezione emerge proprio nei giorni in cui il suo ex ha ufficializzato il matrimonio con l’attrice e cantante Dove Cameron.

Secondo quanto riportato da VeryInutilPeople, l’uomo che compare accanto a Soleri in alcuni recenti scatti pubblicati sui social sarebbe Federico Olivetti, designer che si dividerebbe tra Roma e Milano. Al momento, le informazioni su di lui sono poche, ma i due si seguono reciprocamente su Instagram, dettaglio che ha rafforzato i sospetti sul loro legame.

Il messaggio social e gli scatti insieme

Sul suo profilo Instagram, Giorgia Soleri ha condiviso una sorta di riflessione personale per salutare il 2025 appena concluso. Un lungo testo, accompagnato da diverse immagini, in cui parla di crescita, consapevolezza e amore:

“Il 2025 mi ha insegnato che non devo trasformarmi per meritare il futuro. Che non serve guarire per essere amata, né essere perfetta per essere ascoltata”.

Tra le foto pubblicate, attirano l’attenzione due scatti in compagnia di un ragazzo, rimasto volutamente lontano dai riflettori ma che, secondo i rumor, sarebbe proprio il nuovo partner dell’attivista.

La coincidenza con l’annuncio di Damiano David

La notizia del presunto nuovo amore di Soleri arriva quasi in contemporanea con un annuncio importante nella vita di Damiano David. Il cantante, ex frontman dei Måneskin, ha infatti comunicato sui social che nel 2026 sposerà Dove Cameron. A corredo di alcune foto romantiche, in cui la coppia si scambia un bacio e l’attrice mostra l’anello di fidanzamento, Damiano ha scritto: “Sarà un anno bellissimo”.

Una storia lunga sei anni, poi l’addio

Giorgia Soleri e Damiano David sono stati legati per circa sei anni, fino all’estate del 2023. La rottura era stata confermata dal cantante dopo la diffusione di un video che lo ritraeva mentre baciava un’altra ragazza in discoteca. In quell’occasione, David aveva chiarito che non si trattava di un tradimento, mentre Soleri aveva parlato apertamente di una relazione non monogama, scelta condivisa già da tempo.

Oggi, entrambi sembrano aver intrapreso strade diverse, pronti a vivere una nuova fase delle rispettive vite.