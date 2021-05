Per parlare di vulvodinia non serve il gossip. Lo sa bene Giorgia Soleri, indignata con il settimanale “F” per via di una intervista rilasciata recentemente. La giovane influencer e modella sperava di poter finalmente raggiungere un pubblico più vasto formato da donne che non usano i social per parlare della malattia di cui soffre. Qualcosa però non sarebbe andato per il verso giusto.

Giorgia Soleri e lo sfogo social

Nelle passate ore Giorgia Soleri si è sfogata attraverso le sue Instagram Stories, ancora sconvolta per l’accaduto e per essersi ritrovata in una situazione inaspettata. La giovane ha esordito:

Poteva essere un ottimo modo per raggiungere più persone possibili e fare in modo che più persone potessero avere una diagnosi o aiutare qualcuno ad averla…

Ma cosa è successo? A spiegarlo è stata la stessa Giorgia la quale mostrando anche una mail scambiata con la giornalista del settimanale ha svelato come prima di concedere l’intervista l’unica condizione che aveva posto è che non ci fossero i classici titoloni legati al gossip o al fatto che sia la fidanzata di Damiano dei Maneskin:

Condizione che mi è stata accordata, anche perché altrimenti non avrei fatto l’intervista.

Peccato però che in copertina su “F” si sarebbe ritrovato il titolo: “Io, fidanzata di Damiano dei Maneskin, e il dolore di cui nessuno parla”. Quindi ha proseguito nel suo sfogo: