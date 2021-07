Giorgia Soleri di recente si è esposta in maniera piuttosto decisa contro la trasmissione di Canale 5, Temptation Island. L’influencer, modella e femminista ha dimostrato di fare un uso dei social per mostrare momenti di sua vita quotidiana o lanciare messaggi sociali importanti in cui crede fermamente. Eppure, secondo le ultime indiscrezioni, l’uso intensivo dei social da parte di Giorgia non piacerebbe particolarmente all’entourage dei Maneskin.

Giorgia Soleri e il gossip di Dagospia

A svelare l’indiscrezione su Giorgia Soleri – che per chi non lo sapesse, tra le altre cose è anche la fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin, è stato Ivan Rota per Dagospia che ha aperto la sua rubrica scrivendo:

Si dice che l’entourage dei Maneskin abbia impedito a Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano, leader del gruppo che sta avendo un successo planetario, di usare troppo Instagram. La ragazza peró non ascolta e ora se l’è presa con Temptation Island, il programma di Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto: “Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata a basta. Non capisco cosa ci sia di divertente in dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti. Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perché altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner?…”. Aspettiamo il prossimo bersaglio.

Sarà davvero così? Noi sinceramente facciamo fatica a credere che una donna come Giorgia Soleri possa dare “fastidio” con le sue esternazioni via social, sempre molto centrate, argomentate e appassionate.

Perché mai l’entourage della band dovrebbe in qualche modo “censurare” la Soleri o limitarla nell’uso dei suoi social come ha sempre fatto liberamente e con grande rispetto? Noi speriamo di poter continuare a seguire le avventure dei suoi adorati gatti e le sue battaglie molto sentite, senza alcun tipo di “stop” esterno.