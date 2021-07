Il programma Temptation Island, partito con la nuova edizione lo scorso mercoledì, ha già provocato critiche e malumori. A dire la sua è stata anche Giorgia Soleri, influencer, attivista e salita agli onori del gossip per essere (anche ma non solo) la fidanzata di Damiano David, leader dei Maneskin.

In una serie di Instagram Stories, Giorgia Soleri ha espresso il suo parere su Temptation Island condividendo un video tratto dalla prima puntata e commentando:

Questa roba è tossica e non bisognerebbe premiarla con share, visualizzazioni e citazioni. Andrebbe boicottata e basta.

La Soleri ha proseguito chiedendosi cosa ci sia di così divertente in “dinamiche relazionali tossiche, possessive e abusanti” ed ha aggiunto:

Vi fa ridere vedere una ragazza che non ha diritto di scegliere cosa indossare perchè altrimenti il fidanzato le fa le scenate? Vi fa ridere vedere persone che sono convinte di possedere il corpo della partner? Che arrivano a manipolare talmente tanto l’altra persona fino a farle credere che tutto questo non sia non solo giusto, ma anche normale?