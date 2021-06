Damiano David proprio in queste settimane ha reso pubblica la sua storia con Giorgia Soleri, dopo quattro anni di amore. Il leader dei Maneskin ha pubblicato uno scatto insieme evidenziando anche la loro bellissima intesa.

In queste ore Giorgia Soleri, di ritorno a Roma da Venezia, si è intrattenuta con i follower rispondendo alle loro domande tramite il box commenti presente su Instagram.

Tra i tanti interrogativi che le hanno posto, anche una domanda su Damiano David e l’ufficializzazione della storia: “lo trovi in linea con il tuo femminismo?”, le hanno domandato.

Perfetta la risposta di Giorgia Soleri:

Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perchè poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?

La dolce metà di Damiano dei Maneskin ha anche ribadito di essere bisessuale smentendo delle voci:

Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!