Giovanni Ciacci, ospite di Casa Chi, ha svelato che nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip ne succedono di tutti i colori. L’esperto di moda ha parlato pure di Luca Salatino (con il quale sta organizzando una vacanza) e di Gegia (che non fa altro che parlargli di Memet).

Il gioco della torre di Ciacci: chi salva del Grande Fratello Vip

Poi il gioco della torre, chi butterebbe giù tra gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip? “Tra Antonella e Oriana con due mani la prima. Antonella si è comportata molto male con me. Io dimentico ma non mi scordo. Nikita ho iniziato a capirla… Onestini è un amico ma butto giù lui dalla torre per un gesto di galanteria. Tra Tavassi e Attilio butto Edoardo”.

Ciacci ha confidato anche chi, secondo lui, tira avanti la “carretta” e chi si comporta da comodino:

Chi sta tirando la carretta? Tante persone. Sicuramente la tirano Antonella, Daniele, Oriana, Luca Onestini, Rossetti… tutti fanno parte di questo grande romanzo popolare perché ognuno ha un suo ruolo ben preciso. Se c’è qualche comodino? Io non sottovaluterei George perché arriverà in finale se non lo eliminano questa settimana.