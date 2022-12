I Gintonic esistono davvero? Chi sperava di poter assistere alla favola tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, forse ha solo peccato di eccessiva fantasia (o romanticismo). Almeno è questo quello che ha lasciato intendere la sorella di Elettra in una conversazione con Oriana. L’ex Vippona attualmente ospite del GF Vip ha in qualche modo frenato le fantasie dei loro fan.

Ginevra Lamborghini frena: chiarezza sui Gintonic

Tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, evidentemente, non c’è quello che sperano i sostenitori dei Gintonic. La ship, a quanto pare, non è destinata ad andare in porto, almeno non in senso romantico.

Parlando con Oriana, Ginevra ha ammesso, senza mezzi termini:

Fa sempre piacere e io la capisco perché uguale io. Quando vedo gli aerei per me e Antonino, io ringrazio ma non è per la coppia. Fa piacere al di là della coppia, non è la ship, fa piacere a prescindere. Loro magari ci sperano, però poi io e lui lo sappiamo, è così, capito?

In tutto ciò, sebbene abbia voluto eludere la domanda, Ginevra sarebbe ancora in via di frequentazione con l’uomo al quale era legata prima del suo primo ingresso nella spiatissima Casa. Una notizia che ha raggiunto anche Antonino, il quale non si sarebbe affatto mostrato sorpreso.