Giacomo Urtis, ospite su Radio Cusano Campus, oltre a parlare di Barù e Jessica si è soffermato pure sul cast del Grande Fratello Vip, puntando il dito contro Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Il comportamento di Ginevra non mi piace. Che cavolo rientri a fare nella Casa se hai un fidanzato e fare finta che ti interessa Antonino? Per cosa sei entrata a fare? Per presentare il tuo singolo?

Antonino è narciso, secondo me è innamorato di se stesso, ha questo parterre di corteggiatrici. – riportano le colleghe di IsaeChia – Lui è carino ma non è questo granché. Sicuramente queste corteggiatrici sperano di andare in televisione a fare hype e per fare la storia d’amore per far parlare. Alla fine io penso che Antonino sia così innamorato di se stesso e non si interesserà di nessuna lì dentro.