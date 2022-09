Ginevra Lamborghini ha confidato di aver ripreso la sorella Elettra di nascosto mentre cercava di capire per quale motivo non le volesse parlare più. La confidenza è avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip durante un momento di confidenze con Wilma Goich.

Ginevra Lamborghini ha ripreso Elettra di nascosto: la confessione al GF Vip

La sorella di Elettra, ha cercato di parlarle chiudendosi con lei in una stanza e, ovviamente, non l’ha di certo sequestrata come sostiene Giaele. Ginevra, evidentemente, stava solo cercando un confronto per capire il motivo del suo silenzio.

Resta un mistero il perché del video di nascosto (secondo il racconto di Giale, Ginevra voleva minacciare Elettra).

Ecco le sue testuali parole:

Perché non mi parli? Dimmi che cosa t’ho fatto. Lei mi diceva “niente” ma aveva un mezzo ghigno sul viso ed io la conosco… quando ce l’ha è in difficoltà, è un sorrisetto di imbarazzo e disagio. Che cosa stai facendo? Quando lei vede che io sto facendo un video lei ha cambiato atteggiamento e fa: “brava, mi stai facendo un video, brava… complimenti!”. E lì è degenerata ed abbiamo litigato fortemente. Mi sono messa davanti alla sua porta. Abbiamo litigato ed io le faccio: “ma che cavolo stai dicendo? Io ti sto facendo il video e tu di cosa hai paura? Lascia stare ‘sto video”. Io avevo già sbagliato e glielo stavo già dicendo. Mi sono messa davanti la porta perché lei stava sgattagliomando via e le ho detto: “Tu da qua non esci se non mi dici che cosa ti ho fatto” e lei non mi guardava neanche in faccia.