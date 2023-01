Ginevra Lamborghini in gara ad “Una voce per San Marino”, c’è anche la sorella Elettra

Anche Ginevra Lamborghini (oltre alla sorella Elettra) si aggiunge ad i partecipanti in gara per il talent “Una voce per San Marino”, lo show musicale organizzato da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria di Stato al Turismo per scegliere il cantante che lo rappresenti all’Eurovision Song Contest.

Ginevra Lamborghini “sfida” Elettra, dopo il GF Vip arriva “Una voce per San Marino”

Dopo il Grande Fratello Vip, anche Ginevra Lamborghini si aggiunge alla lista di partecipanti alle selezioni, così come Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 2017 contro i Maneskin.

Al contest prenderanno parte più di 1000 artisti da 31 paesi, fra cui anche alcuni finalisti dell’anno scorso: Kurt Cassar, Vina Rose, Mate e Camille Cabaltera.

Presidente della giuria alla finalissima 2023 sarà Al Bano, così come ha svelato nei giorni scorsi dal Segretario al Turismo Federico Pedini Amati.

Oltre a Ginevra ci sarà anche la sorella minore Elettra Lamborghini: questa volta saranno in competizione oppure hanno ritrovato una certa alleanza?

Oddio Elettra Lamborghini quando s’incontrerá con la sorella anche lei in gara a Una Voce Per San Marinopic.twitter.com/AuqFdGGzsI — FD (@efdiegi_) January 26, 2023