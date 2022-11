Anche Ginevra Lamborghini non è esattamente in perfetta forma. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, facendo una live su Instagram si è mostrata giù di tono, raffreddata e con il mal di gola.

La ex vippona ha svelato di aver fatto un tampone (casalingo) che le ha restituito un risultato di negatività. Tra oggi e domani la Lamborghini dovrebbe farne altri, sperando che non si tratti di Covid.

Se domani ci sarò? Ragazzi dipende da come va la mia guarigione. Sto facendo quelli casalinghi adesso e domani ne farò un altro per verificare che non sia Covid e dovrei esserci salvo imprevisti. – ha esordito Ginevra – Tra poco farò un altro tampone e domani un altro per sicurezza. Scendere a Roma così…

Ho letto le notizie dei ragazzi della Casa, tra la Patty, Attilio, Luca e Charlie hanno tutti la febbre e stanno male, speriamo si riprendano in fretta e speriamo che anche gli altri non stiano male e non sviluppino niente.

Non riesco a cantare, parlo meno perché soffro e vi leggo un po’ di più, facciamo così.