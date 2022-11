Ginevra Lamborghini sostiene Tavassi e Micol e “sorprende” con una ship

Ginevra Lamborghini durante una diretta su Instagram ha parlato degli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip, rivelando di fare il tifo per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Mi fa riderissimo Tavassi e spero che tra lui e Micol Incorvaia nasca qualcosa. Perché a me Micol piace un botto e Tavassi mi fa tagliare… Mi piacciono loro due insieme, sono carini. Poi lui ci prova propio in un modo bellino, la tira sempre in mezzo. Spero che nasca questa coppia.

Ginevra Lamborghini ha svelato pure di fare il tifo per una ship su cui in pochi puntano:

Devo dire la verità: Nikita e George… Io lo spero! Oh come sono carini e bellini. Per me sarebbe una relazione molto naturale e bella, carina… molto. Dolci e spontanei, sono molto cucciolini, io voto per Nikita e George perché sono molto carini.