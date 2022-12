Ginevra Lamborghini ha deciso di fare una diretta su Instagram per mettere alcune cose in chiaro. Dopo aver mostrato il report della sua positività al Covid, ha parlato di Antonino Spinalbese insieme a Cristina Quaranta.

La ex ragazza di Non è la Rai ha svelato di essere positiva al Covid e di trovarsi in quarantena in un albergo a Tivoli, dopo aver effettuato il tampone poco prima di entrare in studio.

Successivamente la Quaranta ha informato Ginevra delle ultime news: Antonino dovrà uscire dalla Casa del GF Vip per sottoporsi ad una piccola operazione.

“Sì ho sentito questa cosa… è una roba noiosa”, ha aggiunto la Lamborghini.

Cristina ha commentato il rapporto tra Ginevra e Antonino:

Siete così carini insieme. Fallo per me, appena entri gli dai un bacio in bocca da parte mia e li fai impazzire tutti.

La Lamborghini ha aggiunto:

Lo so che siete molto romantici, ma… dici che devo fargli il cul*? Ma no, è tornato l’Antonino di un tempo. Non deve allontanarsi dalle donne della Casa, ne lo sono guardato bene in questi giorni. Io non ho nulla contro Oriana, zero… io non vado con l’ascia di guerra.

Mi piace come sta tornando a vivere la casa in generale, è molto meno dentro a delle dinamiche che lo vedono sempre in mezzo a diatribe. Quando ha detto che voleva uscire? Lui è un piccolo cretinetto, lo conosciamo bene.