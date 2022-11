Ginevra Lamborghini entra nella Casa del Grande Fratello Vip (e potrebbe anche rimanere). Dopo giorni di silenzio (chiaramente è stata in quarantena) la ex concorrente, così come anticipato da The Pipol, è prontissima a tornare per un confronto con Antonino Spinalbese (e non solo).

Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip: ecco per quale motivo

Ginevra Lamborghini, dopo la squalifica al Gf Vip 7, questa sera sarà nuovamente pronta a varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. La sorella di Elettra, infatti, tornerà per un confronto (definitivo?) con Antonino Spinalbese. Ma non solo… oltre a questo, potrebbe succedere qualcosa di imprevedibile. Per Ginevra potrebbe essere una serata all’insegna delle emozioni.

Queste le parole condivise da The Pipol TV annunciando il ritorno in scena della sorella di Elettra che, proprio in queste ore, è tornata online annunciando l’uscita del suo nuovo singolo “Venere” che potrete ascoltare ed acquistare a partire dalla mezzanotte del 2 dicembre.

