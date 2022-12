Ginevra Lamborghini, in quarantena e con il Covid, ha aperto una live su Instagram per mostrare il documento che attesta la sua positività, raccontando ai follower anche tutti i farmaci che sta prendendo per guarire.

Ginevra Lamborghini mostra le prove della positività al Covid

In attesa di vederla rientrare nella Casa del GF Vip, Ginevra ha mostrato il documento del tampone, così come potete vedere nel video che mettiamo in chiusura del nostro articolo:

Mi dispiace vedere che ci siano addirittura delle teorie che dicono che io non sia malata. E allora io ho un report, un dato tangibile, così mettiamo a tacere qualcuno, non tutti però… Parliamo di cose serie e non di fregnacce. Qua c’è scritto: esito positivo. Ok?

La Lamborghini ha letto anche i vomitevoli insulti che riceve quotidianamente dopo la sua squalifica dalla Casa. L’odio che ha ricevuto Ginevra è davvero vergognoso. E’ una ragazza che ha sbagliato e si è accorta fin da subito dell’errore commesso, andate avanti e sfogate la vostra frustrazione da un’altra parte, vi prego.