Ogni anno, nella Casa del Grande Fratello Vip, va il suo ingresso il personaggio di “rottura”. E se pensavate che questa volta si trattasse di Elenoire Ferruzzi, vi sbagliate di grosso. Gli occhi di questa edizione sono tutti puntati su Ginevra Lamborghini.

Dopo l’affaire legato alla rottura con la sorella Elettra, la concorrente del Grande Fratello Vip è stata accusata anche di omofobia (nonostante abbia fatto coming out dichiarandosi bisex).

Attilio Romita, parlando della spesa, ha affermato di non trovare mai i finocchi. Ginevra, si è lasciata andare ad una battuta decisamente fuori luogo: “Non trovi i finocchi? In questa casa un paio ce ne sono”. Twitter, inevitabilmente, ha accusato la Lamborghini di essere omofoba.

La battuta era squallida ed infantile, ovvio. Ma lo sapete tutti che Ginevra Lamborghini non è assolutamente omofoba, no?

Ecco il video.

Attilio: non riesco mai a trovare i finocchi Ginevra: in questa casa un paio ce ne sono

Raga Ginevra ha dichiarato più volte che le piacciono pure le donne, non vi sembra un po’ controsenso che la parola “finocchi” l’abbia usata in modo omofobo e non scherzoso come fanno molti gay? Io poi non so eh, ma essendo che è bisex sarebbe un controsenso #gfvip

