Il rapporto che si è creato tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese è chiaro (quasi) a tutti. I due protagonisti del Grande Fratello Vip, vogliono approfondire la loro conoscenza fuori dalle telecamere del programma.

E se Antonino ha dichiarato in Casa di voler unire i puntini per capirci meglio, anche Ginevra ha parlato del loro rapporto tra le pagine di Chi Magazine uscito proprio oggi, mercoledì 25 gennaio, con il suo nuovo numero:

Il GF Vip non mi ha tolto nulla. Forse un po’ di privacy perché vengo riconosciuta da qualcuno quando vado per strada o a fare la spesa? Non è propriamente un male.

Dall’altra mi ha dato una moltitudine di cose che fatico ad elencare: mi ha aiutato a mettermi a fuoco come persona, dal punto di vista individuale, relazionale e, persino, in relazione al mondo. E stato un percorso immersivo, quel viaggio mi è stato congeniale e lo è tuttora.

E anche gli strascichi sono positivi. Se mi ha dato Antonino Spinalbese? Ma certo, lui lo metto di default, è buono, è tenero e si è aperto con me dicendomi: “Io non sono così con tutti”. E allora mi sento benvenuta nel suo harem»”.