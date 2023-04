George Ciupilan dopo il Grande Fratello Vip è tornando ad occupare un segmento importante per i giovani: il mondo social. Tra video e interazioni, l’ex concorrente si è raccontato di recente intervistato da FanPage, parlando pure del suo rapporto speciale con Ginevra Lamborghini, cresciuto dopo essere uscito dalla Casa.

George Ciupilan svela cosa c’è con Ginevra Lamborghini dopo il GF Vip

George Ciupilan ha svelato che, nonostante la sorpresa del padre arrivata nella Casa del GF Vip, i rapporti con l’uomo non si sarebbero modificati più di tanto: “Mi aspettavo che si sbloccassero un po’ le cose, invece è rimasto tutto allo stesso modo”.

George ha parlato pure del suo rapporto con Nikita:

Abbiamo mantenuto l’amicizia anche adesso, l’ho vista ieri (ride, ndr). Se mi è mai passato per la mente che potesse essere più di un’amica? In realtà no, l’ho sempre vista come una sorellina, non c’è mai stato quell’aspetto nel nostro rapporto. Ho visto che il pubblico si è affezionato tanto a noi, ma non c’è nient’altro.

L’ex gieffino ha commentato anche Tavassi (dopo avergli dato dello “stratega” sui social):

Te lo dico in maniera schietta, con Edoardo Tavassi non ci siamo mai sentiti. Credo che lui segua un percorso e io un altro, siamo due persone con caratteri e visioni totalmente diverse. Non mi è piaciuto come si è comportato nei miei confronti nella Casa. Per adesso non sto pensando a un confronto con lui.

E per quanto riguarda la sua attrazione nei confronti di Ginevra Lamborghini, ha precisato: