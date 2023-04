Ginevra Lamborghini e George Ciupilan: cosa c’è tra i due ex del GF Vip? La loro reazione – VIDEO

Cosa c’è davvero tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan? Ormai da tempo si rincorrono le voci secondo le quali ci sarebbe del tenero tra i due ex concorrenti del GF Vip 7. Dopo l’ammissione da parte di Ciupilan rispetto ad un interesse per la sua ex inquilina, i due sono stati visti spesso insieme e questo ha contribuito ad alimentare il gossip.

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan: la verità sul loro rapporto

George Ciupilan e Ginevra Lamborghini si sono ritrovati anche fuori dalla Casa del GF Vip e questo ha contribuito ad alimentare le indiscrezioni sull’ipotesi che potesse esserci del tenero tra loro.

Entrambi si sono rivisti anche in occasione di una reunion e, successivamente, nello studio di registrazione dove attualmente è impegnata la Lamborghini. Affiatati e sorridenti, hanno indubbiamente insinuato il dubbio sulla natura del loro rapporto. Ma proprio su questo effetto sono entrambi intervenuti di recente.

Nella serata di ieri George e Ginevra erano ad una festa post GF Vip con Nikita la quale ha esplicitamente domandato a quando ci sarebbe stata la loro ship. A quel punto la Lamborghini ha replicato con un chiaro: “Siamo solo amici, friendship”. Mentre George ha preferito non rispondere, Nikita ha invece lanciato una provocazione: “Ma se fosse una friendship un pò più… dai ditelo” (video in apertura).