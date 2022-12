Ginevra Lamborghini è tornata nella Casa del Grande Fratello Vip regalando delle emozioni nel cuore di Antonino Spinalbese, di nuovo “ringalluzzito” dall’ingresso della sua amica speciale.

Ginevra Lamborghini è fidanzata? La risposta e il confronto con Antonino

Nonostante Ginevra e Antonino siano stati insieme solamente 15 giorni, hanno instaurato un rapporto speciale fatto di intesa e forte attrazione. L’ex di Belen, di solito restio a mostrare i suoi sentimenti, con la cantante non ha mai fatto un passo indietro ed ha palesato l’interesse fin dalle prime battute.

“Ma sei ancora fidanzata?”, ha chiesto Antonella. “Che palle ste domande, perché volete sapere queste cose? Non sono fatti vostri, non dò notizie dall’esterno. Fatevi i ca**i vostri”, la risposta scherzosa di Ginevra.

“È nella casa adatta” ha concluso Antonino.

Ginevra e Antonino si sono confrontati pure su Giaele De Donà e l’imprenditore ha fatto delle precisazioni sul loro rapporto:

Con lei non c’era quella cosa fisica, non c’era quella roba, non c’era malizia.

Ginevra ha così detto la sua, spiegando di esserci rimasta male quando ha visto che Antonino sminuiva il loro rapporto:

Sono ingenua, devo svegliarmi. Pensai che avevamo confidenza, mi sono sentita come se avessi vissuto una cosa ed era in realtà tutto nella mia testa, la nostra amicizia. Io non metto alla prova, io prendo quello che uno mi dà. Se uno mi pugnala, farà male ma…Poi ci sono rimasta male quando dicesti che per te ero come “una sconosciuta”.

Spinalbese le ha spiegato che gli sembrava fossero passati anni dal loro ultimo incontro, per questo motivo ha utilizzato quella parola.