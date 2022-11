Ginevra Lamborghini confessa tra le righe di avere un debole per una Vippona? Ieri sera l’ex concorrente del GF Vip ci ha intrattenuto con una piacevole chiacchierata durante una diretta Instagram ed in quella occasione ha anche risposto alle domande di alcuni utenti. In modo particolare le è stato chiesto cosa pensasse dei nuovi Vipponi, esprimendo il suo parere nei confronti delle donne e degli uomini entrati nella Casa.

Ginevra Lamborghini ed il ‘pensierino’ per Nikita?

Tra le tante domande c’è stato chi le ha consigliato di lasciar perdere gli uomini: “Amore, datti alle donne!”. La replica di Ginevra Lamborghini ha spiazzato (il video completo in apertura). Ecco cosa ha rivelato la giovane cantante:

Darmi alle donne? Ah beh, oramai! Sono le donne che oramai non ne hanno più di me! Vabbè, abbiamo dato, abbiamo dato… è che le donne sono pazze, va a finire che mi diventano i capelli bianchi in pochissimo tempo appena riprendo il discorso donne… Con i maschi è più facile perchè i maschi sono basici.

Qualcuno le ha poi citato Nikita, ed in merito Ginevra ha lasciato intendere di avere avuto dei pensieri sul suo conto:

Nikita mi aspetta? Amore, piccolina! Ecco… no, sto zitta.

A proposito di Nikita c’è chi ha scritto all’ex Vippona: “Le fanpage di Nikita ti odiano”. Lei ha commentato:

Ma perchè mi odiate? Cosa vi ho fatto? Io a Nikita voglio bene!

Poco prima aveva risposto alla domanda sulla classifica dei più belli della Casa:

Io non sono attratta dal maschio marmoreo. E’ la classica cosa che mi fa dire ‘sei bello ma non balli’, sei troppo innamorato di te. Quando è così… perdi subito la magia! E poi è quella cosa che mi fa dire ‘ah, è così che conquisti tutte, con quel sorriso!’. In realtà dovrei vederli, non posso dare una classifica.

Peccato, Ginevra avrebbe potuto dare ancora tanto nella Casa del GF Vip!