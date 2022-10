Ginevra Lamborghini, prima della diretta del Grande Fratello Vip di stasera, ha fatto una lunga diretta Instagram con gli estimatori, ed ha confermato la crisi con il suo fidanzato.

Ginevra Lamborghini conferma la crisi: perché si trovava a casa del suo ex fidanzato

In poche parole? Sì, la crisi c’è ed è cominciata dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip. Tante coppie affrontano le crisi e penso anche che non significa chiusura ma stiamo approfondendo perché c’è qualcosa che non va e si vuole aggiustare. Io non voglio entrare in merito al contenuto. E’ sicuramente una cosa che è emersa serenamente e stiamo cercando di gestire per il bene di entrambi e abbiamo un ottimo rapporto.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato anche perché si trovasse a casa sua:

Il fatto che io fossi con lui prima della puntata è perché le crisi vanno gestite in un certo modo e con rispetto. Sono in un periodo di cambiamenti ma non significa niente, stiamo decidendo le cose migliori per noi ma non entrerò nel dettaglio perché sono cose private ma è un momento particolare che voglio gestire con delicatezza.

