Ginevra Lamborghini, intervistata tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato come procede con Antonino Spinalbese dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip.

“Antonino? Legame molto intenso”, Ginevra Lamborghini si svela

Ginevra ha anche confidato come ha ricevuto la proposta di entrare nella Casa: “Alfonso mi ha chiamato e me l’ha chiesto così, a bruciapelo. Io avevo fantasticato sull’ipotesi di fare un reality e avrei scelto sicuramente solo il Gf. Quindi è stato subito un sì convinto, anche se per me era un salto nel vuoto”.

La Lamborghini ha parlato poi del momento migliore e del peggiore vissuto in Casa:

Il più bello? Sicuramente il mio compleanno. Perché mi hanno organizzato una splendida festa e ho avuto la sensazione che fossimo davvero un bel gruppo. E il più brutto… È scontato dire il momento della squalifica ma, più che quello, direi le fasi precedenti in cui non mi sono più sentita capita dai miei compagni. Però ci tengo a sottolineare che sono stati di gran lunga di più i momenti più belli.

E tra le persone che resteranno nella vita di Ginevra anche dopo il Grande Fratello Vip c’è Antonino (ma non solo):

Sicuramente ad Antonino, con il quale ho stretto un legame molto intenso. Ma anche Cristina Quaranta, Carolina Marconi, Nikita e tanti altri.

