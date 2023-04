Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, tirata in ballo la sorella Elettra: scoppia il caos sui social

Lo scorso 14 aprile è uscita “Equatore”, la nuova canzone di Ginevra Lamborghini in collaborazione con Dj Matrix. Un brano fresco e accattivante dal forte sapore esotico che evoca il sound dei tormentoni estivi e, proprio per questo motivo, ha scatenato numerose polemiche ed i social hanno tirato in ballo Elettra.

Ginevra Lamborghini accusata di “plagio”, c’entra Elettra: scoppia il caos

Secondo il popolo dei social, Ginevra avrebbe spudoratamente copiato i tratti distintivi dei pezzi che, da sempre, contraddistinguono Elettra Lamborghini, sua sorella minore.

“Fosse il plagio il problema. Un testo inutile, una melodia banale e lei ha la vocalità della bambina che cantava ‘A natale puoi’ nella pubblicità”, hanno scritto sui social.

E ancora: “Ma sembra la voce di Elettra”.

Nonostante le critiche, per Ginevra Lamborghini sono arrivati anche tanti complimenti e prese di posizione:

Gli haters fanno anche ridere. Accusano Ginevra di plagio solo per il ritmo esotico. Dicono a una Lamborghini di puntare su altro per mantenersi. Fanno confronti quando nel mondo della musica ci sono millemila cantanti e possono starci benissimo anche due Lambo.

Cosa ne pensate?

Mo ve ne siete accorti che la voce di gLambo e simile alla sorella Elettra giusto per ricordarvi sono sorelle e il talento di cantare lo hanno entrambe tempo al tempo io lo sento gLambo avrà un gran successo 🔥💣 #gintonic #ginevra #equatore

