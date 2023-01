Helena Prestes, amica di Nikita ed ex flirt di Antonino Spinalbese, intervistata da Casa Chi ha parlato di Luca Onestini ed ha anche detto la verità sul suo flirt con l’ex compagno di Belen Rodriguez tirando in ballo pure Ginevra Lamborghini.

Come siamo rimasti con Antonino? Siamo amici. Lui è venuto pure al mio compleanno dopo.

Ma non è successo niente tra di noi, c’è stato solo un bacio ma non riuscivamo a vederci perché c’erano troppi paparazzi e lui pensava solo a sua figlia, noi siamo amici.

Se non fosse uscita Ginevra Lamborghini avrebbero fatto una storia bellissima perché lei ha l’atteggiamento che piace a lui.

Io adesso vado a Parigi quindi non entrerei al GF Vip. Se ad Antonino piace Nicole Murgia? Secondo me no!