Ginevra e Antonino attaccati fino in Bulgaria, ex concorrente interviene: “Che vergogna! Andate a zappare la terra” – VIDEO

Leo Bianchi, ex concorrente del GF Vip in Bulgaria, si è scagliato contro il ritorno nella Casa di Ginevra Lamborghini ed ha anche attaccato Antonino Spinalbese, considerato solamente un “pezzo di carne”.

Ex del GF Vip bulgaro contro Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese

Il cantante e chef ha preso parte del Grande Fratello 2 nel 2005 e poi nel 2013 nella sua versione “All Stars”. Nato ad Ancona, all’età di 15 anni ha smesso con gli studi e si è messo a cercare un lavoro appassionandosi di cucina fino al trasferimento in Bulgaria nel 1994.

È stato il primo straniero a partecipare al Grande Fratello bulgaro ed è rimasto nel programma fino alla finale classificandosi al secondo posto.

Oltre ad essere un chef, Leo Bianchi in Bulgaria è un famoso cantante ed ha aperto due pizzerie italiane e una caffetteria in stile italiano nella capitale bulgara Sofia, dove attualmente vive.

Nel 2013 Leo ha partecipato nuovamente al Grande Fratello All Stars (versione Vip del nostro in Italia).

Proprio per questo motivo, conoscendo bene le dinamiche da reality, si è scagliato contro la decisione del GF Vip italiano che ha deciso di riammettere in gioco Ginevra Lamborghini seppur per una sola settimana.

Bianchi ha storto il naso anche nei confronti di Antonino Spinalbese, considerandolo un “pezzo di carne” messo in evidenza per farsi dare dei voti dalle donne: cosa ne pensate?

Il video in chiusura del nostro articolo.