Dopo alcuni giorni dal suo ingresso, Ginevra Lamborghini si è confrontata con Antonella Fiordelisi, rivelando le sensazioni che ha provato appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip e dopo aver ricevuto il suo abbraccio.

Ginevra vuota il sacco con Antonella: “Ti spiego perché mi sei sembrata falsa”

“Anche tu non me le hai mandate a dire. Tu mi hai chiamata “fallita”, mi hai chiamata “ameba”, hai detto che sono una persona che è meglio perdere che trovare. Me ne hai dette di ogni colore anche te”, ha esordito Ginevra.

La Lamborghini ha svelato ad Antonella anche cosa si sarebbe aspettata dal loro ultimo confronto prima del suo ingresso:

Ed io speravo, in quella circostanza, non te l’ho chiesto, ho sperato, che da una mia scusa arrivasse anche una tua scusa ed invece me ne sono andata con un pugno mi mosche.

Poi Ginevra ha vuotato il sacco:

Quando sono arrivata qua lunedì sera, tu sei stata la prima che mi è venuta ad abbracciare e te lo dico, non mi sei sembra autentica, mi sei sembrata falsa.

La Lamborghini ha cercato di far ragionare la Fiordelisi anche in merito alla famosa imitazione di Oriana Marzoli:

C’è una linea sottile che divide l’ironia dall’eccesso, tu ieri con l’imitazione di Oriana hai fatto peggio e quella non era più ironia ma offesa.