Ginevra Lamborghini fa volare un aereo sulla Casa del Grande Fratello Vip indirizzato ad Antonino Spinalbese. Proprio oggi, in occasione del suo 28esimo compleanno, l’ex di Belen ha ricevuto un particolare messaggio.

Ginevra manda un aereo ad Antonino: la reazione di Oriana

“Nino noi due sappiamo! HBDay, G.”. Questo è il messaggio che Ginevra Lamborghini ha voluto mandare ad Antonino in occasione del suo compleanno.

Dopo aver sorriso, Spinalbese è rimasto in silenzio a guardare il messaggio ricevuto da Ginevra.

“Ma non capisco cosa sanno”, il commento di Oriana mentre passava l’aereo. “Io a volte penso che ci sia un accordo, sennò non capisco perché portano avanti questa…”, ha aggiunto interrompendosi dopo l’uscita in giardino di Antonino per visionare il messaggio.

“Siamo stati delicati”

“Le cose mi piacciono che rimangono tra noi” QUESTI DUE LA MIA MERDAAA❤️‍❤️‍ #gintonic pic.twitter.com/sPd1TDt29q — Giorgia_sempredallapartegiusta✨ (@Gio_gfsupporter) February 1, 2023

Guardate attentamente le sue espressioni, capirete che le parole non servono proprio a nulla.

La vostra allegria oramai è anche la nostra❤️‍

Vi amiamo#Gintonic pic.twitter.com/1vwEDKRaMU — “vale imbarazzarsi eh❤️‍„ (@claudiarovento) February 1, 2023