Daniela Martani torna a parlare di Gilles Rocca dopo l’Isola dei Famosi e racconta per quale motivo (secondo lei), l’attore avrebbe partecipato al programma, così come riporta il settimanale Nuovo.

È andato avanti per inerzia, la sua motivazione era economica. Lui voleva rimanere in gioco in modo da guadagnare il più possibile.

E per quanto riguarda la sua eccessiva aggressività, la Martani ha un suo punto di vista:

Per quanto riguarda il presunto guadagno di Gilles Rocca, secondo le indiscrezioni della rete pare prendesse 7mila euro a settimana. Facendo due rapidi calcoli, si sarebbe intascato circa 50mila euro.

Per me Gilles deve andare via immediatamente dall’Isola dei Famosi. Non solo ha abbaiato a Fariba ma urla in faccia alle persone. Non mi piace il suo modo di rapportarsi alle donne. Lui ieri sera in diretta ha anche affermato di non stare bene a livello psichico.

Con questa consapevolezza dovrebbe essere lui ad andarsene invece di continuare ad appesantire la vita degli altri naufraghi. Gilles ha un comportamento che spiazza. Prima ti urla contro e poi ti chiede scusa. Dopo che tu gli concedi il perdono, lui adotta lo stesso atteggiamento. Evidentemente soffre di uno sdoppiamento di personalità. Ci sono altri che come lui dovrebbero calmarsi perché sono troppo aggressivi.