Gilles Rocca “perde la testa” dopo il gossip sul suo conto che tira in ballo anche la fidanzata Miriam. Secondo il settimanale Nuovo, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi sarebbe tornato single.

Dopo più di dodici anni, la lunga storia d’amore con l’attrice Miriam Galanti pare naufragata, almeno questo è ciò che riporta il settimanale diretto da Riccardo Signoretti.

Le indiscrezioni della rivista di gossip non terminano qui. Una persona vicina a lei rivela che Rocca avrebbe già perso la testa per una sensuale mora.

Proprio in merito all’indiscrezione, Gilles Rocca è letteralmente sbottato sui social facendo una storia molto dura che trovate in apertura del nostro articolo:

Ma quanto gli piace scrivere cazzate ai giornali, giocare sulla vita delle persone, quanto vi piace? Guarda, io vi potrei anche querelare per le stronz*te immense che dite… non lo faccio perché non ho voglia di perdere del tempo tra avvocati e stronz*te varie.

Però sappiate che siete veramente dei grandissimi pezzi di merd*, siete dei grandissimi pezzi di merd*. Ciao parassiti della società!