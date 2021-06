“Gilles Rocca? Non lo perdonerò mai!”, Francesca Lodo non le manda a dire dopo l’Isola dei Famosi

Francesca Lodo ospite di Tommaso Zorzi durante Il Punto Z, non le ha mandate a dire al resto degli ex concorrenti che hanno affrontato con lei l‘Isola dei Famosi, Gilles Rocca compreso.

“Gilles Rocca? Non lo perdonerò mai!”, la stoccata di Francesca Lodo

Ed infatti proprio la Lodo, come ben ricorderete, durante una prova non ha potuto mangiare per colpa di Gilles che non ha voluto affrontare con lei la prova del bacio in apnea, lasciandola a stomaco vuoto:

Morivo di fame… Quando ha detto di non voler fare la prova non l’ho capita. Non lo perdonerò mai per quel gesto, Tornando indietro l’avrei nominato.

La Lodo ha detto la sua anche su Andrea Cerioli dopo il litigio in diretta durante la semifinale de L’Isola dei Famosi:

Lunedì gli ho detto quello che pensavo, All’Isola si è dato poco da fare… E’ stato un naufrago atipico.

E su Beatrice Marchetti, svela:

Si è fatta L’Isola da sola. E’ stata brava… Mi aspetto che il pubblico la premi!

A conti fatti, nonostante i finalisti non mi piacciano, tifo anch’io per Beatrice, almeno ha dimostrato appieno di sopravvivere alla grande usando pure l’ingegno… brava!