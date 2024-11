Gilles Rocca difende La Talpa e Diletta Leotta dopo l’annuncio della chiusura anticipata

Il sipario su La Talpa – Who is The Mole calerà il prossimo lunedì 25 novembre, ben tre puntate prima del previsto. La decisione di Mediaset arriva dopo i bassi ascolti registrati dall’ultima puntata: appena 1.572.000 spettatori e un modesto 10,6% di share. Il programma, condotto da Diletta Leotta, era destinato a proseguire fino al 5 dicembre, ma il Biscione ha scelto di accorpare le ultime tre puntate in un unico appuntamento per chiudere definitivamente il reality.

Gilles Rocca difende La Talpa e Diletta Leotta dopo il flop

Tra i motivi principali del flop: l’assenza di una diretta, l’eliminazione del televoto e una conduzione che, pur senza errori gravi, non è riuscita a conquistare il pubblico della TV generalista. In mezzo alle critiche, Gilles Rocca, uno dei concorrenti del programma, è intervenuto sui social per difendere Diletta Leotta:

Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente. Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità.

L’attore e volto televisivo ha continuato puntando il dito contro chi critica la conduttrice senza considerare il contesto:

Mediocre è chi insulta per partito preso. Diletta sta facendo il suo lavoro con precisione, passione e professionalità.

Marco Salvati: “Diletta? Una scelta aziendale, non autoriale”

Anche Marco Salvati, autore televisivo e collaboratore storico di Paolo Bonolis, ha espresso la sua opinione sulla conduzione della Leotta. Parlando durante il talk 361 Lounge, Salvati ha rivelato che la scelta della conduttrice catanese non è stata dettata dagli autori del programma, ma da una decisione aziendale:

Diletta non è stata una decisione autoriale. Al suo primo impegno come conduttrice di un reality in prima serata su Canale 5, le hanno dato forse il reality più complesso in assoluto.

L’autore ha poi sottolineato che gestire un programma come La Talpa richiede un’esperienza che la Leotta, al momento, non può vantare:

Paola Perego lo faceva benissimo perché aveva molto mestiere e la diretta la gestiva come una cosa sua.

Il futuro di Diletta Leotta: nuova avventura all’orizzonte?

Nonostante le critiche, il nome di Diletta Leotta continua a circolare nei corridoi di Mediaset. Secondo indiscrezioni riportate dal giornalista Gabriele Parpiglia, la conduttrice potrebbe presto essere alla guida de L’Isola dei Famosi, altro reality di punta della rete.

Nel frattempo, la Leotta mantiene il silenzio, evitando qualsiasi commento sia sulla chiusura anticipata del programma sia sulle critiche alla sua conduzione.