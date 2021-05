Gilles Rocca contro l’Isola dei Famosi? Quel gesto inaspettato

Gilles Rocca dopo il suo sfogo social ha preso le distanze dall’Isola dei Famosi? L’attore dopo essere stato eliminato dal programma è tornato online, raccontando le ultime sensazioni a caldo.

Gilles Rocca contro l’Isola dei Famosi?

Tra una perla di saggezza e una indiscrezione sul suo attuale peso (appena 59 kg), l’attore venuto alla ribalta dopo una furtiva inquadratura a Sanremo 2020, ha deciso di compiere un gesto che non è assolutamente passato inosservato.

Ed infatti Gilles Rocca ha deciso di cancellare gli scatti presenti sul suo profilo di Instagram che facevano riferimento alla sua esperienza con l’Isola che si è appena conclusa: chiara presa di posizione dei confronti della produzione del reality show?

Staremo a vedere se, dopo i quindici giorni canonici di quarantena, Gilles Rocca si paleserà in studio per affrontare Ilary Blasi e tutti gli opinionisti presenti.

La scheda di Gilles

Inizia la sua carriera come promessa calcistica, vestendo la maglia della Lazio per quattro anni, del Frosinone e del Cervia, partecipando come concorrente alla prima edizione del reality Campioni, il sogno.

A seguito di un infortunio decide di abbandonare la carriera calcistica per dedicarsi alla recitazione, debuttando come attore nella fiction Carabinieri. Sono tante le serie a cui partecipa tra le quali I Cesaroni e Le tre rose di Eva.

Ha vinto numerosi premi in qualità di attore e regista. Tra i più importanti c’è il Premio Massimo Troisi come miglior regista.