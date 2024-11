Gilles Rocca concorrente de La Talpa, chi è la fidanzata: carriera e vita privata

Nato il 12 gennaio 1983 a Roma, Gilles Rocca sogna inizialmente una carriera calcistica. Nonostante sia tifoso romanista, gioca come attaccante nella primavera della Lazio dal 1998 al 2002 e, successivamente, in Serie C1 con il Frosinone. Nel 2004, partecipa al reality sportivo Campioni – Il sogno con la maglia del Cervia. Un grave infortunio, però, pone fine alla sua carriera calcistica, spingendolo verso il mondo dello spettacolo. Dal 5 novembre è un concorrente de La Talpa.

Gilles Rocca, carriera e vita privata

Dopo il debutto in TV, Gilles appare in numerose serie italiane come Carabinieri, Don Matteo, Ris, Distretto di Polizia, I Cesaroni e Le tre rose di Eva. La recitazione diventa la sua passione principale e, nel 2014, debutta sul grande schermo con un ruolo nel film Tre tocchi di Marco Risi.

Oltre alla recitazione, Gilles si rivela un regista impegnato, dirigendo cortometraggi e docufilm su temi di grande rilevanza sociale. Nel 2014 realizza Metamorfosi, un cortometraggio sul femminicidio, con la partecipazione dell’allora compagna Miriam Galanti.

Con Casting Die-Rector (2016), Gilles vince il Premio Massimo Troisi. Nel 2018 affronta il tema della distrofia muscolare con il docufilm Duchenne, che gli vale il premio Tulipani di seta nera.

Roberta Mastromichele: chi è la fidanzata di Gilles Rocca

Nel 2020, Gilles vince Ballando con le stelle e, nel 2023, trionfa in Tale e Quale Sanremo. Nello stesso anno, annuncia la fine della sua lunga relazione con Miriam Galanti. Poco dopo, ritrova l’amore con l’attrice Roberta Mastromichele. Curiosamente, il suo nome è un omaggio al pilota Gilles Villeneuve, in onore del quale i suoi genitori lo hanno chiamato.