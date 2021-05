Gilles Rocca durissimo contro Tommaso Zorzi intervistato dai colleghi di SuperGuidaTV. Stasera andrà in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi e l’attore potrà confrontarsi in diretta con l’influencer milanese.

Durante la mia permanenza sull’Isola, venivo preso in giro qualunque cosa facessi o dicessi. Anche Andrea Cerioli piange sempre per il cibo ma a lui è stato riservato un trattamento diverso. Anche Tommaso fa finta di commuoversi quando c’è lui di mezzo. Capisco però che era normale che un carattere come il mio potesse essere stuzzicato perché ci si aspettava sempre una reazione.