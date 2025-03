Per Giglio le Monsè sono “trash”: arriva la replica infuocata di mamma e figlia con stoccata finale

La Casa del Grande Fratello è nuovamente teatro di scontri infuocati, non solo al suo interno, ma anche all’esterno. Durante l’ultima puntata, Giglio ha definito “trash” Maria Monsè e sua figlia Perla Maria, scatenando una reazione veemente da parte delle due. Le Monsè non hanno esitato a rispondere con toni accesi, mettendo in discussione lo stile e le scelte estetiche di Giglio.

Giglio contro le Monsè: la reazione

Tutto ha avuto inizio durante una recente puntata del reality, quando Mattia Fumagalli è tornato nella Casa per un momento di intrattenimento con Javier Martinez ed Helena Prestes. Osservando la scena, Giglio ha commentato: “Non so se è più trash questo o quello delle Monsè”. Un’osservazione che non è passata inosservata alle telecamere e, successivamente, alle dirette interessate.

Maria Monsè e sua figlia Perla Maria hanno scelto Instagram per esprimere il loro disappunto. In un video condiviso sul social, hanno esordito ironicamente: “Fermi tutti amici. Noi ci mettiamo le mani nei capelli”. Un chiaro riferimento alla professione di Giglio.

Perla Maria ha poi aggiunto: “Lui è parrucchiere e ci mettiamo le mani nei capelli. Ma Giglio che dice che noi siamo trash… ma lui si è visto? Perché come si veste, che acconciature che si fa. Lui invece è un uomo chic e non è trash?”.

Maria Monsè ha rincarato la dose criticando l’ultima acconciatura sfoggiata da Giglio: “Ma basta guardare la sua ultima acconciatura di lunedì scorso, che io definirei clamorosamente oscena. Un pallino qua, due piroletti, ma dove stava andando… al saggio di danza?”.

Sospetti e allusioni: il “cervo a primavera”

La tensione non si è fermata alle critiche estetiche. Maria Monsè ha condiviso nelle sue storie Instagram alcune foto di Giglio accompagnate dalla canzone “Cervo a primavera” di Riccardo Cocciante. Un’allusione sottile ma pungente, che sembrerebbe riferirsi a recenti gossip su un possibile riavvicinamento tra Yulia, partner di Giglio, e un suo ex fidanzato, di cui Giglio sarebbe all’oscuro.