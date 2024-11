Giglio e Lorenzo, cosa fanno con Yulia e Shaila di notte: le chiacchiere da bar al GF – VIDEO

Giglio e Lorenzo, durante una seduta da barbiere nella Casa del Grande Fratello, hanno reciprocamente confessato come fanno con Yulia Bruschi e Shaila Gatta, portando in scena chiacchiere da bar a favore di camera.

Giglio e Lorenzo, cosa fanno con Yulia e Shaila di notte

In un momento di relax, Giglio ha rivelato un aspetto inedito della sua vita di coppia con Yulia, descrivendo il loro tempo insieme nella Casa: “Capito quale è la nostra vita io e lei (Yulia) insieme? Mangiamo, beviamo” e accompagna il tutto con un gesto allusivo, simboleggiato dall’emoji della tromba.

Non ha tardato a rispondere Lorenzo, che ha colto l’occasione per ironizzare sulle proprie serate al GF: “Non è che la mia sia così diversa la sera: tre o quattro, non è che ne faccio solo una”.

Di tutta questa conversazione svilente, quello che mi rattrista maggiormente è la reazione di Yulia che, invece di chiedere rispetto per la loro intimità, si unisce al duetto da bar facendo il tifo per Shaila e Lorenzo: “Bravi, così mi piacete!”.

Vabbè Non capisco perché G e Y non si bacino alla luce del sole #GrandeFratello pic.twitter.com/aJlEr7Tw2v — simona (@Simo_Val) November 1, 2024

La scheda di Giglio

24 anni, look selvaggio, da rock star anni ‘90, Luca Giglioli lavora come parrucchiere nel salone del padre nel centro storico di Reggio Emilia. Vive con i genitori e il fratello più piccolo.

Ama le moto e possiede una Harley Davidson con la quale, nel tempo libero, va a esplorare sempre posti nuovi. Appassionato di sport, da piccolo ha giocato a calcio e si allena quotidianamente in palestra.

Single da un anno, al momento non sa bene quello che cerca: “Di sicuro il divertimento… se poi arriva la persona giusta…”.

La scheda di Yulia

Yulia Bruschi è nata a L’Avana, 26 anni fa, da padre italiano e madre cubana, che si è poi trasferita in Italia quando lei era molto piccola. Successivamente, i genitori si sono separati e il rapporto di Yulia con il padre ha vissuto alti e bassi, con lunghi momenti di silenzio. Determinata e concreta, Yulia ammette di avere un carattere a volte “spigoloso” ed è piuttosto diffidente nei confronti degli uomini, dai quali viene spesso vista come una pantera. In realtà, a spaventare è il suo carattere forte, impossibile da prevaricare.

Ha partecipato a Temptation Island e Love Island. Oggi Yulia conduce una vita normale, lontana dai riflettori, come direttrice creativa di uno storico locale lucchese, dove organizza eventi, matrimoni, curando ogni minimo dettaglio e coordinando il lavoro di più di 40 persone.