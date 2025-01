La battuta di Giglio su Zeudi e la sua bisessualità, l’ombra dell’omofobia: “La natura… uomo e donna!” – VIDEO

Le telecamere del Grande Fratello hanno catturato una conversazione notturna che sta facendo discutere l’Italia intera. Al centro della bufera mediatica c’è Giglio, le cui dichiarazioni su Zeudi Di Palma hanno scatenato un’ondata di reazioni contrastanti sui social network, dividendo il pubblico tra chi grida all’omofobia e chi tenta di stemperare i toni della polemica.

Grande Fratello: Giglio parla di Zeudi e scatena una bufera

Durante un dialogo con Javier Martinez, Giglio si è lasciato andare a commenti sulla natura delle relazioni che hanno immediatamente attirato l’attenzione del pubblico. “Te devi farle capire come va la natura, è questo il bello”, si sente dire nel video, seguito da una risata e dall’aggiunta: “Devi farle capire perché Adamo ed Eva erano uomo e donna”. Le parole sembravano riferirsi all’attrazione manifestata da Di Palma nei confronti della coinquilina Helena Prestes.

I neandertaliani che ridacchiando

Giglio che dice : adesso gli fai capire "zeudi" perché Adamo ed Eva erano uomo e donna

OMOFOBIA E MACHISMO IN UN

VIDEO DA VOMITO

La vicenda assume particolare rilevanza alla luce delle recenti confessioni di Zeudi Di Palma, che durante la diretta del 23 dicembre aveva condiviso con gli altri inquilini il suo percorso personale. “È da quando sono piccola che lo so. Ho fatto il mio coming out con la famiglia nel 2020. Quattro anni fa”, aveva rivelato l’ex Miss Italia in una conversazione con Shaila Gatta.

Social network: la reazione del pubblico del Grande Fratello

La community online si è immediatamente divisa: da un lato chi condanna fermamente le parole di Giglio, dall’altro chi tenta di contestualizzarle come una battuta infelice ma priva di reali intenti discriminatori. Un utente ha scritto: “È omofobia, punto. Non c’è altro da aggiungere”, mentre un altro ha cercato di ridimensionare il caso: “Era una battuta stupida, ma non un attacco deliberato”.

La questione ha assunto particolare rilevanza anche alla luce della testimonianza di Di Palma sulla fine della sua precedente relazione: “Quando gli ho detto ‘A me piacciono anche le donne’ non l’ha accettato”.