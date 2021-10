Gigi Hadid e Zayn Malik si sarebbero lasciati dopo la presunta discussione (con tanto di altrettanta presunta aggressione) del cantante con la madre della modella, Yolanda. L’indiscrezione choc sulla coppia arriva da People secondo cui la coppia si sarebbe separata prendendo strade diverse. È quanto confermerebbero in esclusiva alcune fonti al noto magazine.

Gigi Hadid e Zayn Malik si sono lasciati?

Un amico della famiglia Hadid avrebbe ribadito a People: “Non sono insieme in questo momento. Sono entrambi buoni genitori. Yolanda è ovviamente molto protettiva nei confronti di Gigi. Vuole il meglio per sua figlia e sua nipote”.

La top model in questo momento starebbe concentrando tutte le sue attenzioni esclusivamente per la figlia Khai ma “Chiede privacy durante questo periodo”, come riferisce il portavoce di Gigi a People. Nessun commento, invece, dai rappresentati della madre Yolanda e di Malik.

Il cantante nella giornata di ieri ha rilasciato una dichiarazione dopo quanto reso noto da TMZ secondo cui la madre di Gigi avrebbe considerato di sporgere denuncia contro Malik in seguito ad una aggressione. Il cantante ha fermamente negato le accuse definendole “false”.

In una dichiarazione condivisa su Twitter, Malik ha detto di voler creare “un luogo in cui le questioni familiari private non siano gettate sulla scena mondiale affinché tutti lo smontino”, aggiungendo che l’incidente “era e dovrebbe ancora essere una questione privata”.

Secondo alcune fonti, Malik farebbe riferimento proprio alla presunta aggressione a Yolanda.